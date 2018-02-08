В Google решили всерьез заняться бизнесом на видеоиграх. Сейчас участие компании в нем ограничивается продажей игровых приложений в Google Play и стриминговыми возможностями в YouTube. Но вскоре все может стать гораздо серьезнее.

По данным издания The Information, уже два года в компании работают над проектом под кодовым названием Yeti. Это предоставляемый по подписке "облачный" игровой сервис: предполагается, что игры будут запускаться и отрисовываться на удаленных серверах, а пользователь, вооруженный подключенной к интернету консолью с игровым контроллером, будет получать из сети готовую картинку с минимальной задержкой.

Сообщается, что в качестве одного из вариантов рассматривалось использование в проекте устройств с поддержкой технологии Chromecast, однако затем в Google начали разработку собственного игрового оборудования. Причем сервис уже сейчас находится в высокой степени готовности — в Google даже рассматривали возможность запустить его в конце 2017-го.

Руководят проектом Yeti два топ-менеджера, курирующих различные "железные" разработки — вице-президент по управлению продуктами Марио Кейроз (Mario Queiroz) и Межд Бакар (Majd Bakar), вице-президент по инженерным разработкам. Последний, например, участвовал в презентации новых смартфонов Pixel прошлой осенью.

Подобные Yeti сервисы уже существуют, причем помимо хорошо известных PlayStation Now от Sony и GeForce Now от Nvidia есть несколько менее заметных. Они избавляют геймеров от необходимости приобретать мощное и дорогое игровое "железо" — теоретически можно поиграть в какой-нибудь AAA-тайтл на MacBook Air или даже слабеньком Windows-планшете, однако крайне требовательны к скорости интернет-канала. Задержка при передаче данных в нем для комфортной игры должна быть минимальной.

Если какая компания и может решить проблему с задержкой, то это Google, располагающая (благодаря YouTube и другим сервисам) мощнейшей инфраструктурой доставки контента пользователям. Не исключено, что с Yeti как-то связан и недавний приход в Google для работы над неназванными проектами Фила Харрисона, одного из самых заметных ветеранов индустрии видеоигр.