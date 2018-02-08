Разработчики Instagram с самого начала не собирались реализовывать возможность поделиться чужим фото или видео, чтобы подтолкнуть пользователей размещать как можно больше собственного контента. Тем не менее, вскоре в принадлежащей Facebook визуальной соцсети можно будет запросто "ретранслировать" чужие записи.

Представители соцсети подтвердили изданию TechCrunch, что Instagram в настоящее время тестирует на небольшой доле аудитории новую возможность — добавить пост другого пользователя в собственную "историю". Разумеется, для этого запись, которую решили "репостить", должна быть общедоступной.

Например, пользователи смогут обыграть в "историях" с помощью стикеров или надписей фотографии, размещенные знаменитостями, друзьями или популярные мемы. Первым на появившуюся возможность обратил внимание пользвоатель Захари Шаккед, направивший соответствующий скриншот журналистам TechCrunch:

При желании пользователи с публичными аккаунтами могут через настройки запретить другим использовать в историях свои публикации. Это, впрочем, не защитит их контент от републикации через снимок экрана. Сейчас такие "репосты скриншотом" являются довольно распространенной в соцсети практикой. В отличии от, например, Snapchat, Instagram пока не умеет уведомлять пользователей о том, что их контент сохранили при помощи снимка экрана.

Возможность поделиться чужим контентом средствами приложения Instagram уже существует, однако она ограничена личной перепиской через Direct-сообщения.