Компания Panasonic анонсировала новую модель из линейки "укрепленных" ноутбуков Toughbook, ориентированных на сотрудников спецслужб, военных, пожарных и транспортных служащих. Новинка относится к типу "конвертируемых" устройств 2 в 1: это значит, что ноутбук может превращаться в планшет.

Важным нововведением CF-20 Mark 2 стало наличие второй батареи. Время автономной работы, утверждает производитель, рассчитано на 16 часов. Аппарат получил улучшенную камеру с поддержкой визуального и инфракрасного датчиков, а также функции биометрической идентификации Windows Hello. Размер клавиш на клавиатуре вырос на 8%.

Разрешение 10,1-дюймового тачскрина невысокое — 1920 на 1200 точек, зато им можно пользоваться в перчатках, отмечает The Verge. Комплектуется CF-20 Mark 2 процессором Intel Core i5-7Y57 vPro 7-го поколения, 8 гигабайтами оперативной памяти, SSD-накопителем объемом 256 ГБ и опциональным 4G LTE-модулем.

Подобно другим моделям линейки, новинка Panasonic обладает фильтром электромагнитных помех, удовлетворяющим военным стандартам, выдерживает падения с большой высоты и может работать в экстремальных условиях. Также CF-20 Mark 2 устойчив к дождю, пыли, песку, морозу, температурному шоку и солевому туману.

Panasonic не продает "неубиваемую" новинку напрямую — купить её можно только у одного из реселлеров. Цена на лэптоп начинается в $3099.