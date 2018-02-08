44% операций, проводимых с участием биткоина, связаны с незаконной деятельностью. К такому выводу пришли два эксперта в области экономики и финансов сиднейских университетов и исследователь Стокгольмской школы экономики в Риге.

"Мы выяснили, что около четверти пользователей биткоина и половина транзакций связаны с противоправной деятельностью, — цитирует доклад издание The Next Web. Ученые оценили годовой оборот криптовалютных платежей, имеющих отношение к преступной активности, в $72 миллиарда, что "близко к масштабам наркорынков США и Европы".

"Несмотря на множество потенциальных преимуществ криптовалют, в том числе более быстрое и эффективное заключение сделки, возникают нормативные опасения вокруг использования их в незаконной торговле (наркотики, взломы и кражи, нелегальная порнография и даже убийства по найму), их потенциала в отношении финансирования терроризма, отмывания денег и уклонения от контроля за движением капитала", — отметили исследователи.

Вместе с этим в докладе не говорится о том, что криптовалюта способствует росту черного рынка — она просто может использоваться в качестве альтернативного метода оплаты, делающего "приобретение незаконных товаров более доступным, удобным и менее рискованным из-за анонимности". Нелегальная торговля в онлайне, сказали ученые, просто "отражает миграцию активности, которая в противном случае происходила бы на улице".