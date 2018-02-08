Компания Twitter, основанная почти 12 лет назад, отчиталась — впервые в истории — о получении квартальной прибыли. За IV-й квартал 2017 года сервис микроблогов заработал $91 миллион, тогда как тот же период 2016-го — лишился $167 миллионов.

Ранее компания уведомила инвесторов, что вышла на прибыльность во многом за счет сокращения расходов. Выручка тоже начала расти: за отчетный период Twitter получила $732 миллиона — на 2% больше, чем за IV-й квартал 2016-го ($717 миллионов).

В то же время пользовательская база Twitter остается в стагнации. Активная месячная аудитория увеличилась год-к-году на 4%, но в сравнении с концом 2016-го общее число пользователей осталось на том же уровне, около 330 миллионов. Более того, пишет The Verge, в США число ежемесячных пользователей даже сократилось: с 69 до 68 миллионов.

В компании объяснили спад изменениями в браузере Safari, коснувшееся сторонних приложений. Из-за этого Twitter потеряла 2 миллиона ежемесячных пользователей, половина из которых приходилась на США.

Вместе с этим небольшому, но устойчивому росту базы поспособствовала отмена 140-символьного ограничения, которое ранее накладывалось на длину одного сообщения. Увеличение лимита до 280 знаков, сказали в Twitter, побуждало пользователей больше времени тратить на сервис и чаще возвращаться.