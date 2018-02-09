Huawei за последние пару лет превратилась из малоизвестного российским покупателям китайского бренда в третьего по объему поставок (после Samsung и Apple) игрока на отечественном рынке смартфонов. О том, какие технологии сделают смартфоны 2018-го года еще интереснее, и чего компания намерена добиться в этом году Вестям.Hi-tech рассказал глава Huawei Consumer Business Group в России Оу Ивэй.

— Как вы оцениваете успехи смартфонов Huawei в России в последние 3-4 года? Фактические достижения превзошли ожидания, или недотянули до них?

— На настоящий момент я удовлетворен достижениями Huawei на российском рынке — в последние годы наша доля в смартфонах быстро росла. Потребителям устройства Huawei и Honor нравятся. За два года наша доля на российском рынке смартфонов выросла с 2 до 14 процентов, теперь мы на третьем месте, а на рынке планшетов — с 2 до более чем 20 процентов, и мы на втором месте. Выросла и осведомленность о нашем бренде среди россиян — если два года назад она составляла 48%, то сейчас, по данным на конец 2017-го года — почти 70%.

Но, по моему мнению, можно было достичь и большего. На этот год я поставил новую задачу, мы надеемся достичь второго места по продажам смартфонов в России. Что касается планшетов, я надеюсь, мы сможем занять первое место.

— Какие модели смартфонов Huawei продавались в России лучше всего в 2017-м? И почему, по-вашему, россияне выбрали именно их?

— По моему мнению, успех любого бренда смартфонов на российском рынке зависит от флагманской модели. Флагман бренда Honor, Honor 9, крайне успешен в России. Этот смартфон стал самым продаваемым в своем сегменте, в сегменте устройств стоимостью от 25 до 30 000 рублей.

Ситуация в российской экономике становится все лучше и лучше, потребители готовы тратить больше. Соответственно, растет средняя цена продаваемого устройства. Поэтому улучшаются позиции и нашего премиального бренда, Huawei, устройства под которым отличаются исключительным качеством материалов и изготовления, а также высококлассными камерами.

— Через какой канал сейчас продается больше смартфонов Huawei и Honor в России — через онлайн, или через традиционную розницу?

— Мы развиваем и онлайновые, и оффлайновые продажи. Например, появившийся в 2013-м году бренд Honor был задуман как интернет-бренд. С ним мы сфокусировались на онлайн-продажах, на диджитал-маркетинге, продвижении в соцсетях. Бренд Huawei, как более премиальный, шире продается в оффлайновых магазинах.

— Какие новые технологии, по вашему мнению, могут вызвать наибольший интерес у покупателей смартфонов в этом году?

— Huawei большое внимание уделяет фото-возможностям смартфонов, в отношении некоторых технологий съемки в мобильных устройствах мы были первопроходцами. Например, одними из первых реализовали сдвоенные камеры. В этом году фотографировать смартфонами Huawei и Honor станет еще интереснее.

Вторая вызывающая повышенное внимание потребителей технология — искусственный интеллект и все, что с ним связано. Huawei первой выпустила смартфон с чипсетом, задействующим возможности ИИ, а в этом году технология будет применена и в других устройствах. ИИ помогает реализовать не только функции улучшения фотографий, но и биометрическую разблокировку смартфона по лицу. Также важной технологией в этом году станут размещенные под дисплеем сканеры отпечатков пальцев и, конечно, "безрамочные" экраны пропорций 18:9.

— Бренды смартфонов Vivo и Oppo, принадлежащие крупнейшему китайскому конкуренту Huawei — BBK Electronics, в конце 2017-го вышли на российский рынок, не жалея денег на спонсорские сделки на телевидении, в спорте и с селебрити. Чувствуете ли вы, что Huawei нужно менять стратегию в России, чтобы лучше конкурировать с новыми соперниками?

— Huawei уже два года подряд удерживает позицию лидера рынка в Китае. Это значит, что мы отлично знаем наших конкурентов и способны опережать их несмотря на то, что китайский рынок смартфонов — один из самых сложных в мире из-за жесточайшей конкуренции. В Россию мы пришли не так давно, но достаточно давно, чтобы понять специфику местного рынка. И я думаю, что мы в России можем добиться еще большего.

— Планирует ли Huawei представить на мировом рынке, включая Россию, новые устройства с Windows 10, продолжающие дебютный MateBook?

— На российском рынке Huawei пока фокусируется на смартфонах и планшетах. Мы считаем, что у этих двух категорий продуктов огромный потенциал. Что касается Windows-устройств — здесь нужно еще изучать потенциал рынка, новых технологий, так что пока мы ничего нового не планируем.