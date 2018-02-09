"Умные" очки с функцией распознавания лиц получили китайские полицейские. Все это в рамках реализации большой правительственной программы по созданию базы данных распознавания лиц, которая будет содержать информацию о всех гражданах Китая.

С помощью таких очков сотрудникам железнодорожной полиции к примеру удалось арестовать семь человек по подозрению в участии в похищении и бегстве с места ДТП и еще 26 по обвинению в подделке документов. Очки разработала технологическая компанию LLVision. Устройства работают при помощи маленьких носимых видеокамер с функцией распознавания лиц. Полицейские очки подключены к смартфону по кабелю. Устройства в свою очередь передает данные в единую сеть.

Легендарный производитель оптики Zeiss изготовит новую платформу для рынка виртуальной реальности. Она получила название VR One Connect. Подробности – в программе Вести.net.