Facebook тестирует новую возможность — кнопку, позволяющую пользователям выразить негативное отношение к комментариям других пользователей. Кнопка называется "downvote", дословно — "проголосовать против".

В четверг некоторые пользователи социальной сети заметили появление новой кнопки в комментариях к записям в группах Facebook, пишет The Daily Beast, журналистам которого прислали соответствующие скриншоты:

В Facebook на запрос издания первым делом ответили, что не тестируют кнопку "дислайк" ("не нравится"). "Мы изучаем функцию, которая позволит людям дать нам оценку комментариев к записям на публичных страницах. Тест проводится только в США на небольшой доле аудитории", — сообщил представитель компании.

Кнопка "проголосовать против" позволяет пользователям "понизить" тот или иной комментарий, в результате читающие увидят их с меньшей вероятностью. Инструмент задуман для борьбы с оскорблениями, троллингом и непристойностями, как средство сделать общение в Facebook более конструктивным и менее токсичным. Однако никто не помешает с таким же успехом использовать "проголосовать против" как орудие онлайн-агрессии.

Напомним, в 2016-м году Facebook усовершенствовала кнопку "Нравится", предложив пользователям при желании реагировать на посты и комментарии более эмоционально окрашенными "реакциями". Однако полноценный "дислайк" соцсеть реализовывать не хотела, чтобы не делать общение между пользователями более конфронтационным.