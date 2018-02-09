До момента, когда вы, держа в руке 5G-смартфон, выйдете в интернет через сеть 5G пройдет, скорее всего, еще не один год. Однако подготовка к этому в телекоммуникационной отрасли уже идет полным ходом.

Qualcomm, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей микросхем сотовых модемов, объявила об очередном достижении в этой области. Компания объявила о сотрудничестве с широким кругом производителей смартфонов. В рамках этого сотрудничества они готовятся выпустить устройства с 5G-модемами Qualcomm.

Речь идет о семействе чипов Snapdragon X50 5G NR. 5G NR (NR — New Radio, "новая радиосвязь") — это спецификация "полноценных" сетей пятого поколения, которая сейчас проходит стандартизацию консорциума 3GPP.

В сообщении чипмейкера названы 18 крупных производителей смартфонов и другого телекоммуникационного оборудования, среди которых HMD (выпускает смартфоны Nokia), Sony, Xiaomi, Oppo, Vivo, HTC, LG, Asus, ZTE, Sharp, Fujitsu и другие. В то же время, в списке нет трех лидеров мирового рынка смартфонов — Samsung, Apple и Huawei.

Huawei не использует чипы Qualcomm в своих аппаратах, а вот Apple и Samsung — используют, хотя Apple, по слухам, собирается перейти с них на аналогичные модемные чипы Intel. Samsung также не должно составить труда при желании заменить продукцию Qualcomm чипами собственной разработки.

Qualcomm также объявила, что ее модемы X50 5G NR в тестировании сетей пятого поколения будут использовать многие крупнейшие операторы связи, включая AT&T, British Telecom, China Mobile, Deutsche Telekom, Orange, SK Telecom, Sprint, Telstra, Verizon и Vodafone.