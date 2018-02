Блогер Эван Бласс (@evleaks), заслуживший репутацию надежного источника слухов, разместил в твиттере изображения новой док-станции DeX Pad с размещенным на ней флагманским смартфоном Galaxy S9, который пока еще не был представлен официально. Судя по снимкам, у новинки Samsung останется 3,5-мм аудиопорт — функция, от которой многие производители сейчас предпочитают избавляться.

Galaxy S9 будет суждено конкурировать с "топовыми" моделями, такими как iPhone X, Huawei Mate 10 Pro и Pixel 2 от Google — все они порта для подключения наушников лишены. В Samsung, видимо, решили оставить совместимость с 3,5-мм разъемом, поскольку наушники с возможностью подключения через USB-C или Bluetooth пока все еще довольно дороги. Также на корпусе Galaxy S9 можно увидеть кнопку для быстрого вызова "умного" помощника Bixby.

The so-called 'DeX Pad,' first reported here: https://t.co/DowGkJrKUA pic.twitter.com/5hDaR4g5CM