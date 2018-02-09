Предстоящий смартфон Huawei P20 Lite ранее уже появлялся на рендерах, выполненных по CAD-чертежам, однако в этот раз фотошпионам впервые удалось заснять новинку "живьем". Как видно на фотографиях, опубликованных испанским сайтом ComputerHoy, аппарат получит вертикально расположенный модуль камеры на задней стороне, выступающий из корпуса, и "челку" на лицевой панели — совсем как у iPhone X.

Модель Huawei, однако, обладает выемкой (там находятся датчики и селфи-камера) меньшего размера, чем смартфон Apple. Появится ли на устройстве система распознавания лиц, аналогичная Face ID, неизвестно.

По словам близкого к компании источника, P20 Lite будет оснащен 5,8-дюймовым дисплеем с "вытянутым" соотношением сторон 18:9. Примерные его габариты (с учетом "горбика" сзади): 148 х 71 x 7,2 миллиметра. Корпус смартфона будет выполнен из металла из стекла, внизу разместятся порт USB Type-C и 3,5-мм разъем для наушников, а сзади — сканер отпечатков пальцев.

Емкость аккумулятора, как ожидается, составит 2900 мА*ч. Работать гаджет будет на Android Oreo с установленной поверх оболочкой EMUI 8.0. Внутри установят флагманский процессор Kirin 970 либо улучшенную версию чипа Kirin 659.

Новинки Huawei будут показаны 27 марта на пресс-конференции в Париже. Флагманам P20 и P20 Plus/Pro приписывают наличие трех основных камер, а модели начального уровня P20 Lite — две.