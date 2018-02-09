Компания Google готовит крупное обновление мессенджера Android Messages ("Android Сообщений"), используемого по умолчанию для отправки СМС. Как сообщают журналисты сайта Android Police, изучившие код APK-файла, вскоре приложение обзаведется поддержкой технологии Rich Communication Services (RCS), которая позволит обмениваться обычными "эсэмэсками" через интернет.

Как в iMessage ("Сообщения") на iPhone и Mac, владельцы Android-устройств смогут общаться через единый мессенджер. Если послание не сможет быть доставлено по Wi-Fi, оно будет отправлено обычным способом, через сотовую сеть. Более того, RCS как "надстройка к СМС" позволит обмениваться изображениями высокого качества, а также видеть индикатор того, что собеседник печатает.

В коде также упоминается, что "Android Сообщения" будут поддерживать отправку сообщений в том числе с компьютеров и из разных браузеров. Для этого понадобится зайти на сайт Google и отсканировать QR-код.

RCS по сути является аналогом привычных мобильных мессенджеров с двумя принципиальными отличиями. Во-первых, отправляя сообщение в нем, не стоит волноваться, установлено ли аналогичное приложение у получателя. Даже если его сотовый оператор не поддерживает RCS, сообщение все равно дойдёт. Правда, в виде обычного СМС.

Во-вторых, RCS позволяет операторам полностью контролировать передачу сообщений, отправляемых с помощью этой технологии и, при желании, взимать за них плату. Вероятно, именно так сотовики захотят компенсировать резко упавшие в последнее время доходы от СМС.