Популярный кросс-платформенный медиаплеер VLC, разрабатываемый некоммерческой организацией VideoLAN, достиг очереного крупного релиза. Версия 3.0 (Vetinari) привносит десятки новых функций и исправляет более 1,5 тысячи ошибок. Новинка доступна на Windows (ARM, x86, x64), macOS, Linux, Android, iOS, Android TV, Apple TV и Chrome OS.

VLC 3.0, названная в честь Хэвлока Витинари — персонажа книг цикла "Плоский мир" Терри Пратчетта, — по умолчанию активирует аппаратное декодирование, чтобы воспроизводить контент в 4K- и 8K-разрешении, добавляет поддержку 10-битного (Hi10p), 360-градусного и HDR-видео, а также 3D-звука. Также она научилась транслировать контент на Chromecast-устройства и просматривать файлы, находящиеся в сетевом хранилище (NAS) или локальной сети.

По словам разработчиков, VLC 3.0 поддерживает "многочисленные новые форматы и кодеки", включая WebVTT, TTML, HQX, CEA-708 и Cineform. Кроме того, медиаплеер потребляет меньше ресурсов центрального и графического процессоров, чем приложения Media Player Classic Home Cinema и Movies на Windows. К середине апреля планируется выход версии VLC, адаптированной к условиям виртуальной реальности.

Новая версия VLC совместима со всеми редакциями Windows начиная с XP, всеми macOS от 10.7, iOS 7 и выше, Android Gingerbread 2.3 и выше, а также всеми хромбуками с доступом к магазину Google Play Store. Скачать её можно с сайта разработчика.

VLC — это простой, но мощный кросс-платформенный плеер с интуитивным интерфейсом. К главному его преимуществу относится способность воспроизводить широкий спектр аудио- и видеоформатов, в том числе MKV, MOV, FLAC и MPC. Также плеер поддерживает распространенные кодеки: MPEG-1, H.265, WMV3 and VC-1.