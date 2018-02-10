WhatsApp запустил собственную платежную систему. Один из самых популярных мессенджеров начал тестировать сервис WhatsApp Pay для оплаты услуг и покупок через смартфон. Также новая функция позволит людям отправлять деньги другим пользователям мессенджера.

В настоящее время бета-версия доступна только индийским пользователям на iOS и Android, а денежные переводы возможны только между кошельками WhatsApp Pay. Однако разработчики планируют создать условия, при которых платежная система сможет работать и с другими сервисами.

Компания уже заключила договоры с ведущими банками Индии, включая самый крупный государственный банк. Таким образом, пользователи могут синхронизировать новый платежный сервис со своей банковской картой.