Каким будет следующее поколение носимой электроники — есть ли шанс у смарт-очков, которые неотличимы от очков обычных? И какие смарт-очки уже взяты на службу органами правопорядка, да так, что неуютно становится?

Смогут ли бесплатные консультации робота-правоведа заменить помощь профессионального юриста, каким корпоративным поглощением в IT россияне могут гордиться и под крыло какого крупного игрока попала единственная российская мобильная операционка?

Зачем выходцы из Google и Facebook организовали широкомасштабную кампанию против неумеренного использования смартфонов и соцсетей? И стоит ли доверять клону эппловского Face ID в смартфоне, тем более если этот смартфон — китайский?

Об этих и других новостях индустрии технологий за минувшую неделю — в итоговой еженедельной программе Вести.net с Павлом Кушелевым.