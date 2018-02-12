Стремясь сделать электронику более экологичной, ученые создали "электронную кожу", которую можно полностью перерабатывать в такой же материал. Кроме того, порвавшись, такая "кожа" может успешно восстанавливаться.

Устройство, описанное в публикации в журнале Science Advances, представляет собой тонкую пленку с интегрированными датчиками давления, температуры, влажности и тока воздуха. В качестве исходных материалов использованы три общедоступных компонента, формирующие матрицу с добавлением нанончастиц серебра.

Когда такую "электронную кожу" разрезают, достаточно добавить на "рану" смесь трех исходных компонентов, чтобы она "затянулась", восстановив химические связи между половинками. При этом матрица восстанавливается и "кожа" опять функционирует как новая, пишет The Verge.

Если же повреждения слишком сильны, чтобы восстановление было возможно, "кожу" можно просто растворить в специальной жидкости, а затем использовать материалы заново. Это немаловажно — одни только США за год создают более семи миллионов тонн электронных отходов, зачастую токсичных и сложных в переработке.

По мнению создателей, в будущем подобные материалы могут применяться в высокотехнологичных протезах, роботах и "умных" тканях. Аналогичные разработки ведутся в многих лабораториях по всему миру. Один из вариантов "электронной кожи" позволяет людям манипулировать виртуальными объектами не касаясь их, при помощи магнитов. Другой, созданный в Японии, превращает "умную" рубашку в контроллер для видеоигры.