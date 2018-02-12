Крупнейший сервис онлайн-заказа такси сообщил о планах возить пассажиров не только по земле, но и по воздуху. Это серьёзно, или просто некие проекты?

Пока оно не полетело, сказать насколько серьезны планы нельзя. Можно только гадать. Ну или верить. Впрочем, по воздуху Uber и сейчас перевозит – в США через приложение можно вызвать вертолет. Но то, что анонсировано – это намного интереснее, это собственной разработки гибридный летательный аппарат. Подробнее о нем чуть позже, а начнем с более актуальных для этого такси-сервиса новостей.

Громкое разбирательство между Uber и Waymo по поводу кражи технологий беспилотных автомобилей внезапно закончилось. Uber отдаст треть процента своих акций, а на сегодня это 245 миллионов долларов – конкуренту и не будет использовать наработки Waymo при создании машин с автопилотом. Таковы условия мирового соглашения, которое заключили компании.

Как пишет западная пресса, такое решение сторон оказалось неожиданным – гиганты подписали документ на третий день переговоров, даже до того, как в суде успели дать показания основные свидетели по делу. Ранее журналисты со ссылкой на источники в корпорациях обещали, что разбирательство затянется как минимум на недели. Для этого были все основания, история там действительно запутанная.

Два года назад из Waymo (некогда подразделения Google) ушел один из ключевых инженеров, Энтони Левандовски. А перед увольнением скачал с серверов 14 тысяч файлов технической документации. Он основал свою компанию по созданию самоуправляемых грузовиков, Otto, которую спустя семь месяцев приобрел Uber. Представители Waymo заявили, что их внутренние документы попали в распоряжение Uber. Причем всплыло всё случайно. Один из поставщиков прислал Waymo письмо с приложенной схемой лидара от Uber, лазерного радара, с помощью которого нынешние самоуправляемые авто сканируют окружающее пространство. Waymo узнал в устройстве собственный проект и потребовал 1,8 миллиарда долларов компенсации.

Как говорят западные юристы, хотя по итоговому соглашению Waymo получил лишь 13 процентов того, что хотел изначально, он должен быть доволен результатом, компания доказала свою правоту, одержала верх над конкурентом без затяжных разбирательств и увеличила свою долю в Uber. Однако американская пресса уверена, что и Uber может назвать это соглашение настоящей победой. В прошлом году компания попала в череду скандалов, и с тех пор пытается бороться со сложившимся негативным образом. И мирное разрешение скандала с крупным конкурентом – безусловно успех.

Впрочем, Uber есть, чем заняться и помимо судов, издание TechCrunch выяснило детали нового амбициозного проекта компании – летающих такси Uber Elevate. То есть с беспилотными машинами еще не очень получается, а уже проектируют беспилотные летательные аппараты. Их анонсировали еще в прошлом году, но тогда Uber рассказал о проекте немного. И вот теперь подробности журналистам поведал руководитель экспериментального направления Джастин Эрлих.

По его словам, новый вид транспорта нельзя будет назвать летающим автомобилем. Скорее это будет гибрид самолета и вертолета. От самолета возьмут крылья, от вертолета – винты для вертикального взлета. Они же после старта будут поворачиваться и превращаться в тянущие винты самолета. Отдельно отмечают в компании использование в проекте новых электрических силовых установок — это изобретение бывшего инженера НАСА Марка Мура, которого Uber привлек к работе над проектом. Эти установки помогут повысить эффективность, снизить шум, расход топлива и количество вредных выбросов.

В общем выглядит очень красиво. Но тут интересно то, что в такой схеме нет ничего революционного. Называется это конвертоплан и построить такой аппарат в разных странах пытались чуть не весь прошлый век. Более того, существует и серийный конвертоплан. Один единственный. Называется V-22 Osprey и стоит на вооружении армии США. Вот только разрабатывали его 3 десятилетия и какой-то особой надежностью и безопасностью он не отличается.

Впрочем, как показывает опыт, новые технологии и энтузиазм частного бизнеса иногда способны реализовать то, что не получается у государственных структур или больших традиционных корпораций. В Uber обещают тестовую эксплуатацию своего конвертоплана уже через пару лет в Лос-Анджелесе, в Далласе и, возможно, в Дубае. А в 2023 – коммерческий сервис. Сначала с пилотом, а потом и в беспилотном варианте.