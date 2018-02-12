Следующее крупное обновление операционной системы Windows 10 сделает процесс подключения беспроводных устройств к компьютерам максимально безболезненным. Сопряжение с гаджетами будет происходить в полуавтоматическом режиме: вместо того чтобы открывать настройки Bluetooth, пользователям будет достаточно нажать на всплывающее оповещение, чтобы установить соединение.

Такая возможность предусмотрена в сборке 17093, которая уже доступна для скачивания участникам программы тестирования Windows Insiders. Как говорят в Microsoft, пока упрощенное подключение доступно только для мышки Surface Precision Mouse, однако круг поддерживаемых устройств не будет ограничен серией Surface. Эта функция также будет открыта продукции партнеров, включая Logitech.

Позднее процесс простого и быстрого сопряжения Bluetooth-устройств может быть стандартизирован, сказали в Microsoft. Широкому кругу пользователей новая возможность станет доступна в очередном в крупном апдейте Windows 10, релиз которого ожидается в марте—апреле.

Кроме быстрого подключения по Bluetooth, будет упрощен обмен файлами между разными устройствами. Отправлять документ по почте или записывать его на флешку не придется: новая функция Nearby Share автоматически распознает компьютер, находящийся в непосредственной близости, и позволит передать файл за пару кликов.

Разместится Nearby Share в центре уведомлений. К ней также можно получить доступ из браузера Edge, "Фото", "Проводника" и других программ, нажав на кнопку "Поделиться". Когда кто-то отправит файл, получатель получит об этом уведомление.