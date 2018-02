"Визуальная" соцсеть Instagram скоро начнет оповещать авторов, когда кто-либо попытается сделать скриншот или записать видео с экрана опубликованной ими "истории". На первый раз сервис простит пользователя, ограничившись предупреждением, но при повторном "нарушении" уведомит об этом создателя публикации.

Пользователи, сделавшие снимок экрана, будет помечаться звездообразным значком в списке людей, просмотревших пост. Прямое оповещение о факте скриншота авторы публикации получать не будут. На вопрос сайта TechCrunch о планах включить новую функцию в компании ответили так: "Мы всегда тестируем способы, чтобы улучшить опыт работы с Instagram и упростить обмен мгновениями с людьми, которые важны для вас".

PSA: How you get notified on Instagram when someone took a screenshot of your Stories pic.twitter.com/Iua2QeyskF