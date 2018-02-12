Интерфейс следующего крупного обновления мобильной ОС Google будет адаптирован для смартфонов с характерной для iPhone X и Essential Phone "челкой" — областью в верхней части экрана, в которой находятся камера и датчики. Связано это с тем, что все большее число производителей желает выпускать устройства с очень узкими рамками вокруг дисплея и выемкой вверху.

Например, модель с "бровью" — совсем как у новейшего аппарата Apple — готовит Huawei. При этом, предположительно, у предстоящего P20 Lite область на лицевой панели будет даже уже, чем у "айфона". Безрамочный дизайн и "челку" также прочат новому флагманскому смартфону Lenovo — Moto X5.

Кроме того, передает Bloomberg, Android P начнет поддерживать Android-устройства необычного форм-фактора (например, как ZTE Axon M с несколькими экранами) или модели со складными панелями (как Galaxy X, который может выйти позднее в этом году).

Также в новом Android будет укреплена связка "Ассистента Google" со смартфоном: в частности, пользоваться им разрешат сторонним приложениям, которым сейчас доступ к "умного" ассистенту закрыт. Кроме того, "Ассистент" может быть интегрировать в поисковую строку Google, размещаемую в верхней части экрана.

Публичный Android P ожидается в мае на конференции Google I/O. На потребительские устройства апдейт начнут рассылать осенью.