Компания Apple придержит крупные изменения в грядущем обновлении операционной системы для iPhone и iPad, сделав акцент на доработки преимущественно "под капотом" iOS. Несмотря на то что важные инновации будут отложены до 2019 года, iOS 12 все же порадует пользователей некоторыми новшествами и снаружи.

Прежде всего, передает Bloomberg, Apple "подружит" iOS-приложения с компьютерами Mac, позволив запускать их на macOS 10.14. Это касается как программ, выпускаемых самой компанией (включая Home для управления бытовыми приборами), так и стороннего софта.

Во-вторых, Animoji получат новых персонажей и упрощенное навигационное меню, также к ним будет открыт доступ с планшетов iPad. Как ожидается, анимированные смайлики будут интегрированы с камерой FaceTime, что позволит пользователям примерять на себя различные "маски" прямо во время видеозвонка.

В-третьих, компания намерена улучшить работу режима "Не беспокоить", которая позволит автоматически отклонять входящие звонки и заглушать оповещения. Кроме этого, планируется более глубокая интеграция помощницы Siri в поисковую строку на "айфонах", новый интерфейс для импорта фотографий на iPad и возможность нескольким людям играть в игры дополненной реальности одновременно.

В остальном Apple сосредоточится на внутренних доработках и повышении стабильности системы. Объяснить это можно большим числом ошибок: за последние несколько месяцев пользователи жаловались на медлительную работу iOS, частые "вылеты" приложений, глючность (например, неправильный порядок отображения текстовых сообщений и показ последних вызовов с опозданием на iPhone X), а также то, что некоторые функции были реализованы позже, чем было запланировано (в частности, перевеод денег через iMessage).

Обновление интерфейса домашнего экрана, автомобильной платформы CarPlay и ключевых приложений, таких как "Почта" и "Фото", будет перенесено на 2019 год.

Презентацию очередной крупной версии iOS устраивают в рамках конференции Worldwide Developers Conference (WWDC), которая обычно проводится в июне. Даты мероприятия в этом году Apple пока не называла. Выходит новая ОС, как правило, в сентябре.