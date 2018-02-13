У крупнейшей в мире социальной сети большие проблемы. Подробный материал в издании Wired напоминает обо всех скандалах вокруг Facebook за последние два года и рассказывает со ссылкой на сотрудников компании, как изменилась в последнее время атмосфера в коллективе.

Удивительно, что журналисты Wired вообще нашли сотрудников Facebook, согласных пообщаться с изданием. Например, один из источников потребовал, чтобы репортер заранее выключил свой телефон перед встречей — подчиненный Марка Цукерберга опасался, что компания зафиксирует нахождение его смартфона и смартфона журналиста рядом.

Такую подозрительность спровоцировала история с Бенджамином Фернау — он был в 2015-2016 годах одним из пары десятков кураторов раздела "Темы в тренде". Его обязанности заключались в подборе актуальных тем из тех, на популярность которых указывали алгоритмы Facebook, и создании к ним нейтральных заголовков и описаний. Он и коллеги подозревали, что Facebook просто использует труд низкооплачиваемых начинающих журналистов, чтобы натренировать свои алгоритмы и в будущем отказаться от живых сотрудников в этом разделе.

Фернау угораздило поделиться с другом-журналистом, работавшим в издании Gizmodo, двумя скриншотами — один содержал обращение Цукерберга к сотрудникам, другой — список вопросов, на которые главе компании предстояло ответить на общем собрании. Одним из самых популярных вопросов был вопрос о том, "должен ли Facebook помешать Трампу стать президентом в 2017-м".

На следующее утро после отправки второго скриншота с Фернау связался его непосредственный руководитель и, несмотря на выходной, потребовал выйти на видеосвязь. В беседе участвовала глава отдела расследований Facebook, у которой к тому времени уже были на руках доказательства причастности Фернау к утечке, включая его переписку в мессенджере Google. Сотруднику тут же объявили об увольнении.

Журналист Gizmodo Майкл Нуньес продолжил разрабатывать тему, общаясь с бывшими работниками раздела "Темы в тренде". В итоге выяснилось, что Facebook намеренно не давал хода новостям, которые вызывали повышенный интерес у консервативно настроенных пользователей, потенциальных сторонников Трампа. Алгоритмы, анализируя то, чем делятся пользователи, указывали на эти новости как на актуальные, однако в "тренды" на первой странице они не попадали. Новость подхватили и либеральные, и консервативные издания, в итоге главе Facebook пришлось оправдываться.