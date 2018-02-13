Android Wear мертв, и это вина Qualcomm – под таким громким заголовком вышел материал в издании АРС техника. Журналисты отмечают, что гугловский проект вот таких вот "умных" часов, Android Wear, который довольно амбициозно начинался 4 года назад, сейчас фактически заброшен. Все дело в том, что Qualcomm с момента выпуска первой версии Android Wear так и не сделал новый чип для "умных" часов. Да и тот, что стоял в них с самого начала, нельзя назвать передовым даже по тем временам. А в результате страдают производители, которые начали выпускать "умные" часы на Android – LG, Huawei, Motorola, Asus.

По мнению журналистов, Android Wear можно будет окончательно похоронить, если Qualcomm не выпустит новый процессор в этом году. А пока никаких указаний на то, что это произойдёт нет. Qualcomm в принципе можно понять – "умные" часы продаются куда хуже, чем смартфоны. Поэтому в краткосрочной перспективе делать упор на чипы для телефонов выгоднее.

С другой стороны, многие эксперты полагают, что в нынешней ситуации Qualcomm совершает стратегическую ошибку – он фактически оставляет рынок двум крупным игрокам – Apple и Samsung.

Первая уже завоевала больше половины рынка "умных" часов, доля Samsung около 20 процентов. Причем если Apple Watch работают только с айфонами, то продукт южно-корейской компании, на базе OS Tizen, совместим как с iOS, так и с Android. Поэтому если Android Wear умрет, то на рынке останется лишь одна линейка актуальных с технической точки зрения часов для владельцев Android-смартфонов.

Остается заметить, что за последний год сам Google не выпустил ни одного обновления для часов на Android Wear. И на последней конференции Google I/O про платформу не сказали ни слова. Остается ждать мая – в начале месяца пройдет новая гугловская конференция. Если и там Wear оставят без внимания – это будет означать окончательный приговор проекту.

Facebook теряет популярность у американской молодежи быстрее, чем считалось ранее. Как ожидают аналитики компании eMarketer, в этом году из соцсети уйдут 2 миллиона американцев моложе 25 лет. И куда более плачевная ситуация с самой молодой аудиторией – меньше половины всех подростков в возрасте от 12 до 17 лет будут заходить в Facebook хотя бы раз в месяц. Ожидается, что та молодежь, что останется в соцсети, станет проводить там все меньше времени.

И это на фоне того, что Цукерберг и без того отчитался о снижении времени потребления контента после введения нового алгоритма. Ожидается, что у компании получится лишь частично компенсировать потери молодой аудитории – за счет Instagram, туда привлекут чуть больше полутора миллионов человек. Кроме того, в сам Facebook придёт старшее поколение – хотя компания и пытается постоянно омолаживаться и уходить от пожилой аудитории. Окончательный итог все равно не в пользу Марка Цукерберга – ожидается, что соцсеть потеряет один процент аудитории в Штатах. Что любопытно – по прогнозам аналитиков, пользователи уйдут в первую очередь в Snapchat – эта соцсеть привлечет примерно 2 миллиона молодых людей.

Именно из Snapchat другие соцсети, в первую очередь – тот же Facebook – копируют новые форматы. Например, Stories и иcчезающие сообщения. А на днях Instagram стал предупреждать пользователей о том, что кто-то делает скриншоты их историй – это еще одна фишка Snapchat. Но несмотря на такую агрессивную игру конкурентов, Snapchat продолжает привлекать молодую аудиторию – самую перспективную, по мнению рекламодателей. Что бы что-то с этим сделать, Марк Цукерберг еще в прошлом году анонсировал мессенджер Kids – продукт для детей, который делает ставку на безопасность. Уже тогда говорили, что за счет этого компания попытается приучить малышей с детства пользоваться соцсетью. Что из этого выйдет не понятно, ведь бегут подростки не от интерфейса ФБ, а от родителей, которые там сидят.

Однако в любом случае, эксперты не ждут, что какие-то изменения на рынке как-то повлияют на прибыль Facebook и приводят пример из 2015 года. Тогда соцсеть потеряла долю в молодой аудитории, но увеличила прибыль почти на 50 процентов.