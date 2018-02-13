Компания Boston Dynamics обучила четырехногого робота SpotMini, похожего на собаку, помогать своим "сородичам". Как показано на видео, "безрукий" механизм призывает на помощь родственную машину, которая при помощи манипулятора-"лапы" ловко хватается за ручку, открывает дверь и запускает его внутрь.

Boston Dynamics была создана в 1992 бывшим профессором Массачусетского технологического института Марком Райбертом. Компания фокусировалась на воплощении в жизнь самых смелых фантазий оборонных заказчиков из DARPA, исследовательского агентства Пентагона. Разработанные ею роботы не раз становились звездами YouTube, демонстрируя чудеса ловкости, устойчивости и выносливости.

Летом прошлого года Boston Dynamics была выкуплена японской компанией SoftBank. Ранее разработчик роботов-зооморфов принадлежал холдингу Alphabet — владельцу Google. Фирма активно развивается под крылом японцев: уже в конце 2017-го Boston Dynamics представила улучшенную модель SpotMini, металлические "ноги" и "туловище" которого закрыты элегантными пластиковыми панелями.

Робот приводится в движение электродвигателями, а некоторые его разновидности оснащаются длинной "клешней", напоминающей змеиную голову. Манипулятор позволяет SpotMini захватывать и перемещать предметы.