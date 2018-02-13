Компания AMD объявила о старте продаж новых APU — гибридных процессоров Ryzen, в которых центральный процессор объединен с графическим ядром Radeon Vega. Новым "ускоренным" чипам со встроенной графикой не нужна дополнительная видеокарта, при этом они не только дешевле, чем конкурирующие решения от Intel, но и намного производительнее.

AMD выпустила две модели для настольных компьютеров: 4-ядерные Ryzen 5 2400G (за $169) и Ryzen 3 2200G ($99). Обе новинки, утверждают в компании, "обеспечивают производительность в HD-играх на уровне консоли". При этом Ryzen 5 2400G обладает аналогичной производительностью графики, "как при использовании Intel Core i5-8400 за $199 вместе с NVIDIA GeForce GT 1030 за $89".

Как пишет Алекс Кранц из Gizmodo, в AMD не солгали: новинки "предлагают самую быструю интегрированную графику, которую можно купить прямо сейчас". По его словам, Ryzen 5 2400G едва ли сравним с 255-долларовым Intel i5-8600K, и даже на фоне топового, 360-долларового Intel i7-8700K превосходство бюджетных решений AMD "колоссально".

При тестировании на игре Civilization VI в 4K-разрешении новые Ryzen 5 and 3 оказались почти двое быстрее, чем лучшая графика Intel Iris 630, встроенная в i7-8700K. В Overwatch на низких настройках (в 1080p) Ryzen 5 выдавал 66 кадров в секунду, Ryzen 3 — 64 к/с, а Iris 630 — лишь 33 к/с. При выставленных на максимум настройках Ryzen 5 показывал 35 к/с (что для некоторых геймеров вполне приемлемо) против совсем неиграбельных 17 к/с у Iris 630.

"Это означает, что вы можете собрать готовый к Overwatch компьютер с чем-то таким же дешевым, как Ryzen 3 2200G, — обобщил Кранц. — Необходимости в видеокартах, продающихся по заоблачным ценам, больше нет". Журналист столкнулся только с одной проблемой: пока новые APU не слишком-то "дружат" с дискретной графикой от конкурента, Nvidia. Однако ожидается, что AMD устранит ошибку несовместимости драйверов в скором времени.