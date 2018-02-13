Сотни тысяч владельцев Android-смартфонов ежедневно становятся жертвами хакеров, которые скрыто майнят криптовалюту на их устройствах. Как рассказали исследователи по безопасности из компании Malwarebytes Labs, миллионов пользователей принудительно перенаправляют на сайты, на которых им сообщают о якобы обнаруженной подозрительной "активности" и предлагают решить капчу, чтобы продолжить просмотр.

До тех пор, пока пользователи не введут нужные символы, что на мобильной клавиатуре бывает непросто сделать, процессоры их смартфонов загружаются на полную мощь для добычи Monero (XMR), одной из популярных разновидностей криптовалют. Решение капчи никакого результата не дает — пользователей просто перенаправляют на главную страницу Google.

Мошенническая схема действует по меньшей мере с ноября прошлого года. В среднем, подсчитали в Malwarebytes, жертвы хакеров задерживаются на сайтах со скриптом для майнинга около 4-х минут. Предположительно, пользователи попадают туда из мобильных приложений, зараженных вредоносной рекламой.

Аналитики обнаружили пять сайтов, использующих одинаковый код капчи. Вместе взятые их просматривают около 800 тысяч раз за сутки, причем как минимум два сайта посещают примерно 30 миллионов раз в месяц.