Власти Китая сняли запрет на доступ к социальной сети "ВКонтакте". Сайт, остававшийся заблокированным с января 2016 года, теперь доступен на всей территории страны, включая полную и мобильные версии, а также приложения для смартфонов.

По словам представителей компании, "ВКонтакте" соблюдает законы стран, в которых работает. Сервис выразил готовность к сотрудничеству с местными властями и "реагированию на сигналы государственных регуляторов".

В частности, "ВКонтакте" согласилась блокировать для жителей Китая материалы, противоречащие местному законодательству. Как сообщили в компании, блокировка в КНР была сняла в результате "конструктивного общения с местными регуляторами".

"В своей работе 'ВКонтакте' практикует гибридный метод модерации. Первый этап — входящие жалобы пользователей и общественников, — пишет vc.ru со ссылкой на пресс-службе компании. — В случае использования кнопки 'Пожаловаться' время реакции команды модерации 'ВКонтакте' не превышает одного часа, а обычно составляет несколько минут".

"Второй этап — внутренняя проактивная модерация. Модераторы получают сигнал о принятом решении из первого этапа и запускают машинный поиск запрещенного правилами контента на всем сайте, который блокируется и делает невозможным загрузку копий в будущем", — сказали представители "ВКонтакте".