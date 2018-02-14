Чиалин Чан, президент подразделения смартфонов и подключенных устройств в HTC, объявил об уходе из компании. Топ-менеджер, пришедший в фирму на должность финансового директора в апреле 2012 года, связал желание сложить полномочия с "личным карьерным планом".

Кто займет пост нового главы смартфонного бизнеса, неизвестно. Объявляя об отставке Чана, глава HTC Шер Вонг его преемника не назвала.

Чан, также отвечавший за глобальные продажи смартфонов, оставался одним из последних высокопоставленных сотрудников HTC, еще не покинувших компанию. Его пост фактически оказался ненужным после того, как HTC закрыла сделку по продаже части смартфонного бизнеса Google за $1,1 миллиарда. По условиям соглашения, поисковику достались патенты HTC, включая права на дизайн мобильных устройств, а также две тысячи инженеров тайваньской фирмы.

Вместе с этим HTC пока еще не полностью вышла из смартфонного бизнеса. Чан покинул компанию за пару недель до анонса U12 — флагманской модели с двойной камерой. По данным издания The Verge, эта новинка будет анонсирована в рамках выставки Mobile World Congress 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.