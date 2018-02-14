В рамках подготовки к презентации флагманских смартфонов Galaxy S9 и S9+, которые будут официально представлены 25 февраля, компания Samsung начала рекламную кампанию устройств. Корейское подразделение фирмы разместило на YouTube три очень коротких ролика — всего по 15 секунд каждый, в которых содержатся отсылки к ключевым особенностям предстоящих новинок.

Первое видео намекает на наличие у Galaxy S9 камеры с функцией "суперзамедленной" съемки. На это явно указывает появляющийся под конец вингсьютер, который сначала летит с огромной скоростью, а потом резко замедляется.

Во втором ролике подчеркивается способность Galaxy S9 захватывать качественные фотографии в условиях очень тусклого освещения. Об этом становится совершенно понятно, голова оленя попадает в круг "девятки" (объектив), после чего высветляется.

Как ожидается, аппарат будет оснащен 12-мегапиксельной камерой с изменяемой апертурой (f/2,4 — f/1,5), которая будет способна записывать видео 4K Ultra HD со скоростью 60 кадров в секунду. Также будет поддерживаться запись со скоростью до 1000 к/c, что позволит смартфону "замедлять" движение в 40 раз. Для сравнения, iPhone 8 и iPhone X пишут видео slo-mo со скоростью до 240 к/c.

Наконец, в третьем тизере Samsung намекает на поддержку Galaxy S9 3D-смайликов. Ожидается, что фронтальная камера Galaxy S9 сможет отслеживать лицевые движения человека, а 3D-персонаж — повторять их.

Инсайдеры говорят, что реализация анимированных эмодзи Samsung окажется "более продвинутой", чем Animoji на Apple iPhone X, но в целом будет работать по схожему принципу.