Спецслужбы США заявили, что китайское телекоммуникационное оборудование небезопасно и предложили отказаться от его использования. О каких угрозах идёт речь?

Тут сложно сказать что-то конкретное. Каких-то доказательств системности проблемы не приводится, по крайней мере публично. И вообще нужно заметить, что история взаимоотношения китайских телекоммуникационных корпораций с американскими властями довольно долгая и непростая. Но нынешняя история довольно яркая.

Руководители ЦРУ, ФБР и АНБ рекомендовали американцам отказаться от использования китайского телекоммуникационного оборудования. Главы фактически всех ведомств, отвечающих за безопасность США, говорили в первую очередь о корпорациях Huawei и ZTE. На слушаниях в конгрессе сенатор Том Коттон спросил у директора ФБР Кристофера Рэя, могут ли американские компании без угрозы для себя сотрудничать с этими китайскими компаниями. Рэй ответил довольно пространно, хотя фактически можно было просто сказать нет.

Кристофер Рэй, директор ФБР:

"Мы глубоко обеспокоены тем, что компании или организации, которые тесно связаны с иностранными правительствами, которые не разделяют наши ценности, завоевывают наши телекоммуникационные сети. Это даст возможность оказывать давление или даже получить контроль над телекоммуникационной инфраструктурой. Это дает возможность злонамеренно изменять или красть информацию. И это дает возможность скрытого шпионажа."

После этого с ответом Рэя согласились все руководители американских спецслужб. Они также похвалили американские компании, которые борются с китайскими конкурентами. Кстати, автор вопроса главе ФБР, сенатор Том Коттон, за неделю до этого заседания вместе с другим влиятельным республиканцем Марком Рубио предложил сенату законодательно запретить американским властям закупать оборудование у Huawei и ZTE. Как пишет западная пресса, эти слушания должны склонить колеблющихся сенаторов на сторону противников китайских технологических гигантов. Кстати, это уже не первая атака против ZTE и Huawei. Совсем недавно, буквально в начале этого года, Huawei пыталась выйти на американский рынок смартфонов, заключив контракт с одним из крупнейших операторов сотовой связи в США – AT&T.

Китайцы даже успели запустить рекламную кампанию и анонсировать партнёрство на выставке CES, которая традиционно проходит в первых числах января в Лас-Вегасе. Однако вскоре после этого AT&T заявила, что сделки не будет. Позже выяснилось, еще в декабре члены Конгресса написали в федеральную комиссию по связи письмо, в котором выразили озабоченность по поводу такого сотрудничества. А началась эта война еще в 2011 году, тогда китайцев фактически выгнали с рынка телекоммуникационного оборудования США. Причина все та же – обвинения в том, что сетевое оборудование Huawei передает информацию китайским спецслужбам, а сама компания основана офицером армии Китая.



Некоторые наблюдатели, правда усматривают в этой риторике некую иронию. Дело в том, спецслужбы, которые предлагают Соединенным Штатам отказаться от оборудования, предположительно прозрачного для китайских агентов, сами требовали от Apple создать возможности доступа к персональным данным и переписке владельцев iPhone. Впрочем, такова уж природа спецслужб.

Остается заметить, что и без доступа на огромный америкаский рынок, Huawei стал крупнейшим поставщиком телекоммуникационного оборудования в мире (ZTE занимает седьмое место). По состоянию на середину минувшего года, партнерами Huawei, по данным агентства Gartner, были около полутысячи сотовых операторов по всему миру, и именно на оборудовании Huawei построены почти 300 сетей стандарта LTE, то есть 4-го поколения. Впрочем, сейчас уже речь идёт о подготовке к проектированию сетей 5-го поколения. А это новые переговоры, новые многомиллиардные контракты, новые возможности для для всех поставщиков оборудования. То есть иными словами – новый этап битвы за рынки.