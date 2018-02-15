Первые обладатели "умной" колонки Apple, поступившей в продажу 9 февраля, начали жаловаться на то, что она пачкает мебель, оставляя белые следы на деревянных поверхностях. Круглые отметины образовываются на дне устройства.

То, что HomePod оставляет блестящие кольца на дереве, также подтвердили журналисты изданий Pocket-Lint и Wirecutter, но на тестах Bloomberg смарт-колонка Apple следы не оставляла. На других поверхностях, таких как стекло или ткань, проблема не наблюдается.

"Для любого динамика, обладающего пластиковой основной, которая гасит вибрацию, нет ничего необычного в том, чтобы оставлять слабовыраженные следы на некоторых деревянных поверхностях, — сказали в Apple. — Следы могут быть вызваны смазкой, которая рассеивается между пластиковой основной и поверхностью стола, и часто уходят через несколько дней после того, как колонку перенесут в другое место".

Apple’s HomePod sounds excellent, but its can feel limited next to other smart speakers—Oh, and also it leaves white rings on wood surfaces. https://t.co/7UhQDmKnYK pic.twitter.com/rQJQoLAGzM — Wirecutter (@wirecutter) 14 февраля 2018 г.

Если кольца остались, в Apple порекомендовали аккуратно протереть поверхность мягкой влажной или сухой тканью. Если и это не поможет, компания посоветовала обработать мебель чистящим средством, рекомендованным производителем. "Если вас это беспокоит, мы рекомендуем разместить HomePod на другой поверхности", — сказали в Apple.

Управляемая голосом смарт-колонка HomePod, напомним, была представлена на конференции Worldwide Developers Conference в июне прошлого года. В этом устройстве Apple попыталась объединить две категории продуктов: беспроводную Hi-Fi-акустику в духе устройств Sonos и "умные" колонки со встроенными голосовыми ассистентами (Amazon Echo, Google Home).

В компании видят HomePod в первую очередь именно как музыкальное устройство, однако встроенный в колонку голосовой ассистент Siri может слышать команды с любого конца комнаты.