Первые обладатели "умной" колонки Apple, поступившей в продажу 9 февраля, начали жаловаться на то, что она пачкает мебель, оставляя белые следы на деревянных поверхностях. Круглые отметины образовываются на дне устройства.

То, что HomePod оставляет блестящие кольца на дереве, также подтвердили журналисты изданий Pocket-Lint и Wirecutter, но на тестах Bloomberg смарт-колонка Apple следы не оставляла. На других поверхностях, таких как стекло или ткань, проблема не наблюдается.

"Для любого динамика, обладающего пластиковой основной, которая гасит вибрацию, нет ничего необычного в том, чтобы оставлять слабовыраженные следы на некоторых деревянных поверхностях, — сказали в Apple. — Следы могут быть вызваны смазкой, которая рассеивается между пластиковой основной и поверхностью стола, и часто уходят через несколько дней после того, как колонку перенесут в другое место".

Apple’s HomePod sounds excellent, but its can feel limited next to other smart speakers—Oh, and also it leaves white rings on wood surfaces. https://t.co/7UhQDmKnYK pic.twitter.com/rQJQoLAGzM