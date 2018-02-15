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Пользователи из России столкнулись с частичной недоступностью YouTube — им удается зайти на сайт, однако при попытке воспроизведения некоторых роликов показывается только черный экран. По сообщениям из социальных сетей, проблема затронула около 80% видео.

Технические неполадки видеохостинга Google на территории России подтверждает сервис DownDetector. Проблема с загрузкой плеера наблюдается как в настольной, так и мобильной версиях сайта.

Судя по жалобам в Twitter, сбои в работы YouTube начались накануне. Некоторые связали это с попыткой Роскомнадзора заблокировать скандальное расследование про бизнесмена Олега Дерипаску и вице-премьера Сергея Приходько. Ранее ведомство внесло ролик в список запрещенных материалов и дало YouTube время до вечера 14 февраля, чтобы удалить противоправный контент.

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Некоторые пользователи смогли решить проблему с черным экраном, подключившись к VPN-сервису.

Также видео нормально воспроизводится в мобильном приложении YouTube. В Google о причинах неполадок пока не сообщают.

#YouTube #видеохостинг #Google