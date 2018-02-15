Пользователи из России столкнулись с частичной недоступностью YouTube — им удается зайти на сайт, однако при попытке воспроизведения некоторых роликов показывается только черный экран. По сообщениям из социальных сетей, проблема затронула около 80% видео.

А что, @YouTube уже заблокировали в России? Без vpn многие видео не грузятся (процентов 80), только чёрный экран вместо видео!!!



Подключаешься через сервер в Нидерландах и видео начинают показывать...

(от браузера не зависит показ) pic.twitter.com/9q9I3LUGJC — Alexander Skvortsov (@ygyr4ik) 14 февраля 2018 г.

Технические неполадки видеохостинга Google на территории России подтверждает сервис DownDetector. Проблема с загрузкой плеера наблюдается как в настольной, так и мобильной версиях сайта.

#YouTube в России на каналах с монетизацией, на роликах где есть реклама – выдаёт чёрный экран���� Если отключить монетизацию на ролике, то проблема решится. Если в ролике используется музыка с АП, то ничего не сделать���� wtf? pic.twitter.com/IY7wpApCSi — Maksim Butusov (@MaksimButusov) 15 февраля 2018 г.

Судя по жалобам в Twitter, сбои в работы YouTube начались накануне. Некоторые связали это с попыткой Роскомнадзора заблокировать скандальное расследование про бизнесмена Олега Дерипаску и вице-премьера Сергея Приходько. Ранее ведомство внесло ролик в список запрещенных материалов и дало YouTube время до вечера 14 февраля, чтобы удалить противоправный контент.

Некоторые пользователи смогли решить проблему с черным экраном, подключившись к VPN-сервису.

Да что с #YouTube происходит? ����Включаешь какой нибудь ролик, а он не воспроизводится. Только чёрный экран. Аш бесит! ����#YouTubeЖиви , пожалуйста! — Elena Andreeva (@elena88a1) 15 февраля 2018 г.

Также видео нормально воспроизводится в мобильном приложении YouTube. В Google о причинах неполадок пока не сообщают.

Второй день не проигрываются некоторые видосы на YouTube. Просто чёрный экран. Чё, ютуб у нас всё? — Вел Колдин (@velkoldin) 15 февраля 2018 г.