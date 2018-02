Начиная с сегодняшнего дня браузер Chrome блокирует некачественные объявления, мешающие просмотру веб-страницы. Программа Google скрывает любую "неправильную" рекламу, включая всплывающие окна, видео с автоматическим воспроизведением и "расхлопы" на весь экран.

К рекламе на мобильных устройствах Chrome относится еще жестче: встроенный блокировщик в том числе фильтрует баннеры с таймером обратного отсчета, а также объявления, которые остается на месте при прокрутке экрана либо занимают слишком много места. Тем не менее, у пользователей останется возможность разрешить показ рекламы, которую "режет" браузер.

Администраторов сайтов будут уведомлять о наличии "плохой" рекламы через инструмент Ad Experience Report. Если ресурс не будет приведен в соответствии с рекомендациями в течение 30 дней, все объявления на нем будут отфильтрованы — даже те, что "принадлежат или обслуживаются" самим поисковиком.

Решение о том, какая реклама является "неприемлемой", а какая — добросовестной, принимает отраслевая группа Coalition for Better Ads, куда входят Google, Facebook, News Corp и The Washington Post. Фильтры появились как в настольной, так и мобильной версиях браузера.

Ограждать пользователей от навязчивой рекламы начал и "Яндекс". С первой недели февраля компания запретила использование на своих площадках раздражающих рекламных форматов — расхлопывающихся на половину экрана баннеров, всплывающих окон и видео с автозапуском звука. Их также фильтрует "Яндекс.Браузер".