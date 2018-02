Авторитетный блогер Эван Бласс (@evleaks), известный своей осведомленностью относительно предстоящих мобильных новинок, опубликовал рендеры двух пока еще не анонсированных устройств Nokia: Nokia 7 Plus с двумя камерами и бюджетника Nokia 1. Презентация аппаратов ожидается в этом месяце.

Nokia 7+, with Android One in tow pic.twitter.com/r5sbFUxsyx