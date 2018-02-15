Авторитетный блогер Эван Бласс (@evleaks), известный своей осведомленностью относительно предстоящих мобильных новинок, опубликовал рендеры двух пока еще не анонсированных устройств Nokia: Nokia 7 Plus с двумя камерами и бюджетника Nokia 1. Презентация аппаратов ожидается в этом месяце.

Nokia 7+, with Android One in tow pic.twitter.com/r5sbFUxsyx — Evan Blass (@evleaks) 15 февраля 2018 г.

"Семерке" Nokia обещают "вытянутый" 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9, процессор Snapdragon 660, 4 гигабайта "оперативки" и 64 ГБ на встроенном накопителе, двойную камеру Zeiss с двойной светодиодной вспышкой, 3,5-миллиметровый аудиоразъем для наушников на верхней грани, а также сканер отпечатков пальцев, который расположится на задней панели.

Nokia 7 Plus выйдет в рамках программы Android One, а значит, она изначально будет работать на стоковой версии ОС Google (Android 8 Oreo) и сможет получать оперативные обновления прошивки как минимум в течение двух лет после релиза.

Ультрабюджетному Nokia 1 обещают обычный экран 16:9 без кнопок на лицевой панели. У него будут только две клавиши на правой грани: для включения питания и изменения уровня громкости. В основу смартфона ляжет Android Go — упрощенная версия ОС Google, ориентированная на устройства начального уровня. Также Nokia 1 прочат HD-экран (720х1280 пикселей), 1 гигабайт оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Судя по рендерам, задняя крышка этой модели будет съемной.

Компания HMD Global, которая владеет правами на бренд Nokia, может показать новинки 25 февраля. Как ожидается, в этот же день состоится анонс флагманского смартфона Samsung Galaxy S9. Презентация пройдет незадолго до открытия выставки Mobile World Congress (MWC) 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.