Несколько часов назад США официально обвинили Россию в масштабной кибератаке. Что это за атака и почему обвинили именно Россию?

Да тут не только США, с подобным заявлением выступил накануне и Лондон. Речь о прошлогоднем вирусе NotPetya. Petya, кстати, это не русское имя, а название военного спутника из бондианы. И там была целая серия атак по всему миру: Petya, не Petya, ExPetya, WannaCry... И вот почему одну из них связали именно с Россией и именно сейчас – не очень понятно. Не приводится не то что доказательств, нет вообще никаких новых данных сверх того, что было известно еще в середине прошлого года. Есть только яркие заявления. Причем сегодняшнее, из Вашингтона даже ярче Лондонского. Там, например, атака NotPetya названа самой разрушительной в истории. Что само по себе довольно спорно. Но, давайте к другим новостям, документально подтвержденным.

"Яндекс" теснит Google на отечественном поисковом рынке – российский поисковик переломил тренд и теперь обрабатывает около 56 процентов всех запросов в стране, эти данные приводятся в опубликованной отчетности. И что даже важнее для "Яндекса" – выросла популярность его поиска на смартфонах с ОС от Google. Компания за год увеличила долю на 8 процентов – до 45-ти пунктов. Очевидно, это результат разбирательства Анти-монопольной службы с Google и последовавшего за ним мирового соглашения. По нему в Android российским пользователям теперь явным образом предлагается выбрать поисковый сервис по умолчанию. Заработало это минувшей осенью и вот уже результат.

И еще один успех российской компании, финансовый. "Яндекс" на четверть увеличил выручку по итогам 2017 года. Если верить отчетности, за прошлый год "Яндекс" заработал 94 миллиарда рублей. Чистая прибыль выросла почти до 9 миллиардов.

Свыше 90% этих денег "Яндексу" принесла, разумеется, реклама.

Но интересно, что выручка в сегменте такси (в него входят «Яндекс.Такси» и сервис доставки еды FoodFox) выросла на 111%, почти до 5 млрд рублей. И это при том, что FoodFox купили только в декабре. А еще недавно "Яндекс" закрыл сделку по слиянию с одним из главных конкурентов на рынке такси – Uber. Совместная компания выполнила уже 62 млн заказов, так что следующая отчетность, вероятно, снова покажет удивительные цифры роста в этом сегменте.

А еще в два раза выросла выручка так называемого экспериментального направления – "Яндекс" относит туда свои проекты Дзен, Музыку, Кинопоиск, Афишу и Телепрограмму, а также Yandex Data Factory. За год это всё заработало больше полутора миллиардов рублей.

Nokia готовится избавиться от подразделения носимой электроники. Компания объявила о стратегическом пересмотре своего бизнеса в сфере здравоохранения. И это всего через два года после поглощения Французского стартапа With Things – за него Nokia заплатила почти 200 миллионов долларов. Тогда топ-менеджеры обеих компаний говорили, что партнерство открывает перед ними огромные возможности. Но судя по всему, покупка не оправдала ожиданий.

Финский гигант начал продажу умных часов, термометров, весов и других гаджетов – фактически перерисовав на устройствах Французов только логотип. Но от Nokia ждали большего. И кроме того, на рынке носимой электроники к тому моменту уже плотно закрепилась Apple – и другие, менее крупные игроки.

Теперь Nokia, вероятно, полностью откажется от этого сегмента, оставив лишь его материнское подразделение – Nokia Tech. Оно занимается новыми технологиями и сейчас имеет около 30 тысяч актуальных патентов, которые приносят компании 800 миллионов долларов в год. Надо признать, пишут западные издания, что технологии от With Things Nokia тоже успешно переняла и развивала в рамках этого подразделения. Однако, попытка перейти от создания технологий к выпуску устройств с их использованием провалилась и не только на рынке носимых устройств. Ранее Nokia закрыла проект OZO – удивительные камеры съемки сферического видео трансляции в виртуальной реальности.

Многие инвесторы считают, что рынок устройств, связанных со здоровьем, имеет огромный потенциал – можно собирать анонимные данные пользователей и продавать их медицинским центрам, фармкомпаниям и другим заинтересованным фирмам. Однако на деле, чтобы войти на рынок, надо здорово потратиться на продвижение, а также предложить уникальные решения. А вот просто звучного бренда недостаточно. Даже если речь о легендарной Nokia.