Инженер-электрик из США, работающий в аэрокосмической промышленности, и большой поклонник компании Илона Маска SpaceX Бен Пирсон запустил сайт, благодаря которому можно проследить путь электромобиля Tesla Roadster до Марса. Используя открытые данные JPL Horizons, его проект Where is Roadster? предсказывает маршрут машины Маска и показывает, возле каких небесных тел она пролетает в настоящий момент.

Напомним, что 6 февраля SpaceX отправила в космос сверхтяжелую ракету Falcon Heavy. Компания, которая хочет наладить транспорт грузов и людей на красную планету, не могла рисковать на первом запуске, поэтому в качестве полезного груза был выбран личный спорткар Маска.

За руль Tesla Roadster посадили водителя-манекена Стармена (Starman), одетого в фирменный скафандр, наклеили стикер "Не паникуй!", а в бардачок положили полотенце и роман "Автостопом по галактике" Дугласа Адамса. Взлетала ракета-носитель под песню Space Oddity Дэвида Боуи.

Запуск произошел успешно, однако инженеры SpaceX слишком поздно отключили двигатели, поэтому электрокар пропустил орбиту между Землей и Марсом, направившись в зону пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Предположительно, родстер Маска не достигнет красной планеты — он будет то приближаться, то отдаляться от неё.

На сайте, созданном энтузиастом, можно увидеть, когда Tesla Roadster будет сближаться с различными планетами и Солнцем. Там же можно посмотреть текущую позицию электрокара, скорость и пройденное им расстояние. Прогноз относительно местоположения машины доступен за любой момент времени с 19 февраля 2017-го по 13 ноября 2020-го.