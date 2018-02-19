Стеклянные перегородки нового кампуса Apple оказались весьма опасным препятствием для невнимательных сотрудников. Некоторые инженеры компании, отвлеченные на ходу "айфонами", постоянно бьются о прозрачные панели, которые, по задумке архитекторов, должны способствовать открытости и культивированию творческого духа.

Новая штаб-квартира Apple открыла двери весной прошлого года. Главная достопримечательность Apple Park — 4-этажное кольцеобразное здание, выполненное из изогнутого стекла, бетона и стали. Постройка, которая выглядит огромная инопланетная "тарелка", окружена стеклянными стенами высотой в 14 метров. Её проектировал Норман Фостер — основатель дизайн-бюро Foster + Partners и лауреат престижной Притцкеровской премии.

Сам офис разбит на мелкие секции: как считал Джобс, модульная конструкция здания лучше способствует творческому процессу, чем открытое пространство. Назначение таких "ячеек" может быть очень разным: одна служит для офисной работы, вторая — для коллективного творчества, третья — для общения, четвертая — для отдыха и так далее.

Каждая такая "капсула" разделена стеклянными стенами, которые, как оказалось, могут представлять реальную угрозу жизни людей. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, инциденты, когда невнимательные сотрудники врезаются в перегородки, происходят "постоянно". Кто-то даже начал наклеивать на прозрачные стены стикеры, чтобы препятствие было легче заметить, но им запретили это делать из-за нарушении эстетики интерьера.

У Apple не впервые возникают проблемы из-за страсти к стеклу. В конце 2011 года в стеклянную стену розничного магазина компании вошла 83-летняя американка, сломав себе нос. Пострадавшая попыталась засудить компанию, заявив, что Apple должна была вывесить на стекло предупреждающий знак. В результате иск был отклонен.