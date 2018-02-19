Компания Microsoft рассказала об ограничениях, с которыми столкнуться владельцы "мобильных ПК" — компьютеров на базе Windows 10, которые будут комплектоваться ARM-процессорами. Первые такие устройства, оснащаемые мобильными чипами, партнеры фирмы представили в декабре прошлого года.

Заявлялось, что новинки — HP Envy x2 и Asus NovaGo 2 — обладают поддержкой гигабитного LTE, сочетают в себе портативность, легковесность, безвентиляторную систему охлаждения, бесшумную работу и долгоиграющую батарею (хватит на 20–22 часа), как у мобильных устройств. В продажу ноутбуки должны выйти весной.

В основу "мобильных ПК" ляжет спецверсия Windows 10 для ARM. Информацию об особенностях этой ОС первым обнаружил блогер Пол Таррот, посетив сайт техподдержки Microsoft. С тех пор компания удалила страницу, однако её копия сохранилась в кэше The Wayback Machine.

Несмотря на заявленные преимущества, ARM-версия "десятки" наложит ряд ощутимых ограничений. Во-первых, за счет встроенного эмулятора она сможет запускать программы, созданные для архитектуры win32/x86 (AMD и Intel), но будет поддерживать только драйверы ARM64. Это означает, что старые периферийные устройства, скорее всего, окажутся несовместимы с новой ОС.

Во-вторых, на Windows 10 для ARM нельзя будет запустить 64-разрядные приложения (даже на эмуляторе) — разработчикам понадобится их перекомпилировать. В-третьих, не будут поддерживаться программы, использующие драйверы в режиме ядра и OpenGL 1.1 и старше, а также OpenGL с аппаратным ускорением. Это значит, что с Windows 10 S будет несовместима большая часть сторонних антивирусов, а также игры, требующие установки софта для выявления читеров.

Кроме того, ARM-версия Windows 10 может некорректно работать с приложениями, созданными для Windows Phone, которые кастомизируют интерфейс ОС или регистрируют расширения оболочки (значки и контекстные меню в "Проводнике"), такие как Dropbox. Такие программы, сказали в Microsoft, должны быть изначально скомпилированы для ARM.