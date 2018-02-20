Компания Nuance Communications официально прекратила дальнейшую поддержку Swype — продвинутой клавиатуры для Android и iOS, которая позволяет быстро набирать слова и целые предложения, скользя пальцем по виртуальным кнопкам без отрыва от экрана. Об этом сообщил один из пользователей сайта Reddit со ссылкой на службу техподдержки разработчика.

"Nuance больше не будет обновлять клавиатуру Swype+Dragon для Android, — сказали в компании. — Мы с сожалением оставляем клавиатурный бизнес, направленный непосредственно на потребителя, но это необходимое изменение, которое позволит нам сфокусироваться на разработке решений в области ИИ и продаже их напрямую предприятиям".

Представители Nuance подтвердили ресурсу XDA Developers, что обновления программы для Android-устройств больше выходить не будут. Дальнейшая разработка iOS-версии Swype также будет прекращена.

Swype — это утилита, вышедшая в 2013 году. Она заменяет штатную клавиатуру на смартфоне собственной, более "умной". Отслеживая перемещения пальца по дисплею, система пробует угадать, какое слово набирает пользователь, и предлагает следующее с учетом контекста. Если у нее это не получается — она предлагает варианты замены, и довольно точные.

В свое время Swype была настолько популярной, что некоторые производители (в частности Huawei) предпочитали предустанавливать альтернативную клавиатуру на свои смартфоны.