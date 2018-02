Компания Sensible Object анонсировала настольную игру When in Rome ("Однажды в Риме"), в которой роль ведущего исполняет не человек, а голосовой помощник Amazon. Новинка позиционируется как "первая настольная игра для вашей смарт-колонки".

Суть When in Rome проста: участники рассаживаются вокруг карты и ставят фишки возле своих "домашних" городов. Далее игроки путешествуют по различным частям мира и отвечают на вопросы, связанные со столицами.

Общаясь с игроками посредством "умного" динамика Amazon Echo, Alexa обучает их правилам игры, дает наставления и следит за счетом. Когда фишка оказывается в тот или ином городе, ассистентка задает вопросы о на тему местной погоды, обычаев, еды и культуры. Вопросы могут быть как очень простыми ("Покрывается ли Сан-Франциско туманом?"), так и довольно сложными ("Какой из них не настоящий паб?").

Очки начисляются за каждый правильный ответ. Победителем выходит игрок, набравший максимальное количество баллов.

When in Rome станет первой в серии игр Voice Originals с поддержкой голосового помощника. Выход игры назначен на лето, рекомендуемый возраст — от "5 до 99 лет". Продаваться она будет почти за $30.