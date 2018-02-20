Российский платежный сервис QIWI объявил о запуске Fundl — платформы для краудфандинга. Она поможет энтузиастам собрать средства на съемки фильмов или театральные поставновки, запись музыкальных альбомов, разработку игр или выпуск гаджетов.

В QIWI решили взглянуть на вещи широко — например, проекты в области кино могут быть связаны не только со съемкой новых лент, но и с ремейками старых, а игры могут быть не только компьютерными или мобильными, но и настольными. В будущем на Fundl смогут выставляться проекты по дизайну, экологии, DIY-изделиям.

Новая краудфандинговая платформа работает таким образом, что в случае неудачи — когда проект не набирает нужной суммы — все деньги возвращались инвесторам. Кроме того, Fundl не берет плату за размещение проекта или перечисление средств — комиссия взимается только тогда, когда проект собрал нужную сумму и выводит средства с площадки. Размер комиссии равен существующему тарифу на снятие наличных с QIWI Кошелька.

Сроки размещения проекта составляют от 30 до 90 дней, все они будут проходить модерацию перед началом краудфандинговой кампании. При этом для размещения проекта на Fundl не требуется предоставлять большого количества документов и иметь статус юридического лица.

В число первых проектов, выставленных на Fundl, вошли: игра «Корсары: Черная метка» («Корсары 4», разработчик: Black Sun Game Publishing), театральная постановка «Шинель», художественный фильм «Лавина», запись музыкальных альбомов Стаса Море и Нигатива, гаджет «Велокатамаран» для любителей водного туризма.

«В США и Европе краудфандинг занимает всю большую долю в финансировании творческих проектов, рассчитанных, прежде всего, на молодежную аудиторию. Но в России такие площадки все еще редкость из-за низкой степени доверия между всеми сторонами: самой площадкой, частными инвесторами и инициаторами проектов, – сказал Алексей Царев, лидер платформы Fundl. – Со своей стороны, мы постарались создать платформу на базе QIWI – одного из самых популярных и массовых платежных сервисов, сделав сбор средств максимально прозрачным и безрисковым для частных инвесторов: деньги списываются с QIWI кошелька жертвователя только после успешного завершения кампании. Если средства не будут собраны в срок, жертвователь не теряет деньги».