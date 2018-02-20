Австралийские ученые из Центра передовых технологий наномерной биофотоники (CNBP) разработали накладку, позволяющую сделать из смартфона полнофункциональный микроскоп. В прибор можно разглядывать объекты размером до 1/200 миллиметра, в том числе микроорганизмы, клетки крови, растений и животных, а также ядра клетки.

Насадка не испытывает потребности во внешнем источнике энергии или света: в её структуре предусмотрены "внутренние осветительные туннели", которые подсвечивают образцы сзади за счет света, исходящего от вспышки камеры.

"Наш мобильный микроскоп можно использовать в качестве недорогого и портативного инструмента для всех типов мониторинга на месте или удаленно", — сказал один из исследователей, доктор Мельбурнского королевского технологического университета Энтони Орт. По его словам, насадка может принести пользу развивающимся странам, где нет мощных микроскопов, и использоваться для определения качества воды, анализа образцов крови на наличие паразитов или выявления заболеваний на ранней стадии.

Файлы, необходимые для печати устройства на 3D-принтере, выложены в открытый доступ. Они позволит воспроизвести разработку как ученым, так и простым энтузиастам.

Попытки превратить смартфон в цифровой микроскоп уже предпринимались ранее, пишет ZDNet. В 2016 году итальянская компания Smart Micro Optics выпустила набор линз Blips с функцией 80-кратного увеличения, который можно было купить за $17. А в 2013-м один из блогеров показал, что смартфонный микроскоп может быть изготовлен из обычного оргстекла и лазерной указки.