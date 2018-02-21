Пользователь YouTube derpfakes создал убедительную видеоподделку, наложив лицо президента США Дональда Трампа на актера Алека Болдуина, пародировавшего политика на телешоу Saturday Night Live. Результат получился впечатляющим: поддельный Трамп весьма достоверно повторяет мимику и движения рук оригинала.

Для подмены лиц блогер воспользовался нейросетевым алгоритмом deepfakes — он широко используется для создания реалистичных порнографических роликов с участием знаменитостей, в которых те никогда не снимались. Изображения лиц для наложения алгоритм берет в поиске по картинкам Google, а также в YouTube. В фейковом порно, созданном энтузиастами с сайта Reddit, успели "сняться" известные актрисы и певицы, включая Галь Гадот, Скарлетт Йоханссон, Тейлор Свифт и Мейси Уильямс.

На новом видео Трамп, пожалуй, выглядит уж слишком правдоподобно — подделку выдают только чересчур гладкая кожа лица и глаза, который смотрят в одну точку. Тем не менее, доверчивый зритель вполне может принять фейк за реальное выступление президента США. Алгоритмы постоянно совершенствуются, поэтому скоро распознать подделку будет еще сложнее.

Пользователи активно переходят от фальшивого порно к созданию видео, имитирующего выступления реальных политических и общественных деятелей. Например, в январе на YouTube появился ролик с речью президента Аргентины Маурисио Макри, лицо которого было заменено на Бруно Ганца, сыгравшего Адольфа Гитлера в фильме "Бункер" (Downfall) 2004 года.