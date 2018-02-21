Следующая крупная версия Android, которая выйдет под литерой P, перекроет доступ к камере сторонним фотоприложениям, запущенным в фоновом режиме. Эта мера поможет запретить недобросовестным разработчикам подглядывать за пользователем без его ведома.

Как указывает код, найденный в проекте Android Open Source Project (AOSP), новое правило будет применяться к UID — уникальному идентификатору пользователя, который присваивается каждому приложению после установки. Как только UID становится неактивным (например, когда устройство переходит в режим энергосбережения Doze или пользователь переключается на другую программу), система блокирует ему доступ к камере.

Так, в новой Android приложения смогут делать фото и видео только когда они открыты на экране. В то же время изменения могут негативно повлиять на программы (например, на антиворовскую утилиту Cerberus), которым нужно время от времени вести скрытую съемку. Возможно, сообщает XDA Developers, пользователям будет разрешено добавлять такие приложения в белый список.

Возможность некоторых Android-приложений подсматривать за пользователям в самом деле вызывает обеспокоенность. В отличие от ноутбуков, на смартфонах и планшетах не предусмотрена зеленая лампочка-индикатор, указывающая на то, что камера включена и активно используется.

Об очередном крупном релизе ОС Google пока мало что известно. Предположительно, в Android P расширят интеграцию программ с "Ассистентом Google", а интерфейс системы адаптируют для смартфонов "бровью", характерной для iPhone X. Публичный анонс Android P ожидается в мае на конференции Google I/O.