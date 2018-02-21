Сервис онлайн-вызова такси Uber ввел первую за три года новую услугу — Express Pool. Самый дешевый тариф компании ориентирован на клиентов, которые не возражают против того, чтобы разделить стоимость поездки с попутчиками и немного пройтись.

Подобно Uber Poll, новая услуга связывает водителя с пользователями, которые хотят совершить поездку по схожему маршруту. Однако в рамках сверхэкономного плана пассажиров не развозят "от двери до двери": им понадобится пройти квартал—другой до места посадки. Точно так же, чтобы поездка получилась максимально быстрой и дешевой, клиентов высадят в нескольких минутах ходьбы от указанного ими места прибытия.

Как говорят в Uber, новый тариф окажется на 50% дешевле, чем Uber Pool, и на 70% доступнее, чем Uber X. Воспользоваться Express Pool пока что могут только жители некоторых крупных городов США: Бостона, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Майами, Сан-Диего, Филадельфии, Денвера, а также округа Колумбия.

По словам директора по продукту Uber Итана Стока, у пользователей Uber Poll часто возникают смешанные чувства, когда водителям приходится возвращаться назад по извилистым дорогам, чтобы забрать или высадить другого пассажира. Express Pool понравится им больше, поскольку маршрут поездки определен заранее, пишет Engadget.

Сток также подчеркнул разницу между новым тарифом и обычным автобусом. "У автобусов есть фиксированные места посадки и высадки, фиксированные маршруты, фиксированное расписания, и они являются чрезвычайно вместительным видом транспорта, — сказал он. — Express Pool, опирающийся на пассажирские автомобили, является динамическим, а новые маршруты создаются каждый раз, когда пользователь запрашивает поездку".