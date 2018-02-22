Социальная сеть Facebook работает в четверг днем с перебоями — пользователи жалуются, что вместо сайта открывается "заглушка" с сообщением, что "что-то пошло не так". Многие сталкиваются и с проблемами в работе соцсети Instagram, принадлежащей Facebook.

По данным проекта "Каждый сбой", проблемы у пользователей Facebook и Instagram наблюдаются в основном в Восточной и Северной Европе, а также на Филиппинах. Похожа и география жалоб на сбои в Instagram, однако самих жалоб меньше. У редакции Вести.Hi-tech на момент написания этой заметки вебсайт Instagram открывается нормально, а Facebook сообщает об ошибке.

Судя по графику сбоев, проблемы с доступом к сервисам крупнейшей мировой соцсети начались около часа дня по московскому времени, а к 14:00 сообщений о недоступности Facebook через сайт и приложения стало еще больше. А вот число жалоб на проблемы с Instagram, судя по графику на downdetector.ru, идет на убыль.

Некоторые пользователи отмечают, что при подключении через VPN — когда трафик перенаправляется через серверы в третьих странах — Facebook и Instagram доступнs. Однако речь не идет о блокировке, т.к. в этом случае отображалось бы сообщение провайдера о том, что ресурс заблокирован из-за нарушений законодательства. Скорее всего, причиной сбоя являются неполадки на уровне региональной инфраструктуры передачи данных, которую используют принадлежащие Facebook Inc. сервисы.

По поводу сбоя уже успел пошутить глава Чечни Рамзан Кадыров, чьи страницы в Facebook и Instagram были удалены в декабре 2017-го из-за введенных против него США санкций. Ранее назвавший действия компании Марка Цукерберга "мышиной возней", сегодня Кадыров написал в соцсети "ВКонтакте", что "он тут ни при чем":