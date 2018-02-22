Компания Apple занята разработкой 2-го поколения беспроводных наушников AirPods. Новую модель оснастят улучшенным беспроводным чипом W2, а пользователи смогут активировать ассистентку Apple фразой Hey Siri ("Привет, Siri"), не прикасаясь к устройству.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Сейчас, чтобы вызвать "умную" помощницу, нужно дважды дотронуться до корпуса AirPods. Анонс новинки ожидается в этом году, предположительно — в сентябре—октябре.

Разработкой новых AirPods занимается тот же отдел, который проектировал "умный" динамик HomePod. В 2019-м, по информации агентства, аппарат сделают водостойким. 2-е поколение "ушей" Apple легко перенесет брызги воды и капли дождя, однако полностью погружать их воду, скорее всего, будет нельзя.

AirPods 1-го поколения были показаны в сентябре 2016-го, а в продажу вышли в конце того же года. Схожие продукты вскоре выпустили Google, Sony, Samsung, Motorola и Bose. По данным исследовательской группы NPD Group, с момента дебюта на AirPods пришлось 85% денег, потраченных американцами на беспроводные "уши".

Наушники Apple включают музыку автоматически, когда оказываются в ушах — за это отвечают процессор Apple W1, оптические сенсоры и акселерометр. Отдавая команды Siri, можно переключать треки и плей-листы, настраивать громкость, проверять время работы аккумулятора, а также звонить и прокладывать маршрут. Аккумулятора AirPods хватит на 5 часов непрерывного воспроизведения музыки, вместе с беспроводным зарядным чехлом — на сутки.