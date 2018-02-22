Неделю назад появилась информация о новом Android-приложении Google, которое позволит мгновенно реагировать на сообщения в мессенджерах, предлагая различные варианты ответа. Новинка разрабатывается в недрах Area 120 — внутреннего инкубатора компании, в рамках которого сотрудники могут посвящать все свое рабочее время собственным идеям и проектам.

Функция Smart Reply, которая анализирует текст сообщения и генерирует ответ на основе контекста и ключевых слов, уже внедрена в почтовый клиент Inbox и мессенджер Allo. Новый же проект Google откроет доступ к "умным" ответам широкому кругу программ, таким как WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Twitter, Hangouts и Slack.

Журналисты издания Android Police раздобыли APK-установщик и узнали, какие функции предложит новое приложение. Прежде всего, Reply позволит отвечать на сообщения прямо из уведомлений, просто выбрав подходящую фразу из нескольких предложенных. Предлагаемые программой реплики могут быть настроены с учетом обстоятельств. Например, если встроенные в смартфон датчики определят, что пользователь находится за рулем, бегает или спит, Reply предложит собеседнику написать позднее.

Точно так же, если включен беззвучный режим, ему будет отправлено сообщение "не могут говорить". Если послание содержит определенные фразы (например "срочно" или "мы тебя ждем"), то приложение сможет воспроизвести громкий звук на устройстве.

Кроме того, Reply получит интеграцию с другими сервисами Google, включая календарь и карты. Например, если собеседник спросит насчет работы, ему подскажут число, когда пользователь вернется из отпуска. А на вопрос "ты где?" виртуальный помощник предложит ответить точным адресом и ссылкой на "Карты Google".