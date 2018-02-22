Стартап Ministry of Supply анонсировал "умную" куртку Mercury, которая дает своему носителю ровно столько тепла, сколько нужно ему в данный момент. Смарт-одежда автоматически подстраивается под окружающие условия: когда пользователь выходит из дома, она включает подогрев, а когда тот заходит в автобус — понижает градус, отслеживая сердечный ритм.

Так, если пользователь оказался в отапливаемом транспорте, функция подогрева Mercury может быть вообще отключена. От аналогов разработку Ministry of Supply отличает система микроконтроллеров, которая собирает информацию о температуре и движений человека. С течением времени интеллектуальная куртка будет запоминать предпочтения владельца и сама менять настройки.

Кроме того, Mercury — это первая куртка с поддержкой голосового управления и функций искусственного интеллекта. Пользователь может управлять "умной" одеждой из мобильного приложения, а также посредством голосовых помощников вроде Amazon Alexa. Заряжется она через USB-A, встроенный в карман.

Со стороны Mercury выглядит как обычная куртка — её даже можно мыть с стиральной машинке, предварительно сняв электронику. На сайте Kickstarter новинку можно предзаказать за $295.