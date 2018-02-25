Компания HMD Global, которой принадлежат права на выпуск смартфонов и обычных мобильников под брендом Nokia, анонсировала на проходящей в Барселоне выставке Mobile World Congress (MWC) очередное переиздание легендарной модели из 90-х. Если год назад производитель получил массу бесплатного пиара благодаря "воскрешению" Nokia 3310, то в этот раз удивить всех решили переосмысленным слайдером Nokia 8110.

Если в конце 90-х вы уже смотрели кино, то вряд ли пропустили "Матрицу". Герои фантастического блокбастера пользуются именно раздвижным изогнутым смартфоном 8810, который тогда был флагманом линейки и воспринимался как вещь из будущего — куда в большей степени, чем сегодня какой-нибудь iPhone X или Galaxy S9.

Новинка от HMD Global, как и оригинал, представленный в 1998-м, позволит отвечать на звонок, просто раздвинув корпус. Аппарат выпустят в классическом черном и ярко-желтом "банановом" цвете.

Воскрешенная Nokia 8810 в желтом цвете. Фото (с) The Verge

Новинка не является смартфоном, используя программную платформу HMD Global для "неумных" мобильников — Smart Feature OS. Тем не менее, производитель обещает подготовить для новинки базовые приложения, включая Google Assistant, Google Поиск, Google Карты, Facebook и Twitter. Планируется также создать магазин приложений, доступный для сторонних разработчиков.

Nokia 8810 будет поддерживать LTE и получит версию с поддержкой двух SIM-карт. Устройство использует процессор Qualcomm Mobile Platform 205, оснащается 512 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной памяти, 2,4-дюймовым цветным QVGA-дисплеем и 2-мегапиксельной тыловой камерой. В режиме ожидания телефон, если верить производителю, способен проработать до 25 суток.

Продажи обновленной Nokia 8810 начнутся в Европе в мае по цене 79 евро. Если HMD Global будет придерживаться той же рыночной стратегии, что и с Nokia 3310 в прошлом году, устройство со временем поступит в продажу и в России.